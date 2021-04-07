На заседании 7 апреля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление, которым вводятся летние тарифы на газ для бытовых потребителей с 1 мая 2021 года.

Этот тариф будет действовать в течение года — с 1 мая 2021-го до 30 апреля в 2022-го.

В Комиссии говорят, что это защитит бытовых потребителей от ценовых колебаний на рынке природного газа, поскольку в течение года цена на него будет фиксированной.

В то же время потребители смогут менять годовой продукт на любой другой, предлагаемый поставщиком.

Теперь все компании-поставщики должны до 25 апреля сделать расчеты и обнародовать на своих сайтах летнюю цену на газ.

Нафатогаз оставил без изменений цену на газ для населения в апреле — 6,86 грн за кубометр, как это было в марте.

Однако в компании пока не знают, какую фиксированную цену готовы предложить в пределах годового контракта, который начнет действовать с 1 мая 2021 года.