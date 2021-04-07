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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Украинские чиновники задекларировали в биткоинах 75 млрд грн

652 украинских чиновника в 2020 году задекларировали 46 351 биткоин на 75 млрд грн.

біткоїн

Больше всего владельцев криптовалюты работают в местных советах, Минобороны и Нацполиции.

В частности, больше всех криптовалюты задекларировали:

  • депутат Днепровского горсовета Вячеслав Мишалов — 18 тыс. биткоинов (более $1 млрд);

депутат Дніпровської міськради В’ячеслав Мішалов

  • работник МИД Украины Петр Ленский — 6 528 биткоинов;
  • нардепы Александр и Анатолий Урбанский — 5,3 тыс. и 4,2 тыс. биткоинов;

Александр Урбанский

Анатолий Урбанский

  • депутат Одесского облсовета Владимир Кривошея — 3 493 биткоина.

В течение года возросло количество чиновников, которые декларируют биткоины. В частности, в 2016-м криптовалюту задекларировали 25 должностных лиц, а уже в 2020-м — 652.

Среди всех криптовалют, чиновники больше всего инвестируют в биткоины — 61,1%. В то же время в криптовалюту Ethereum было инвестировано 24,2% чиновничьих денег.

Украинские чиновники задекларировали в биткоинах 75 млрд грн

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Однако электронная монета в Украине пока не имеет правового статуса. Поэтому невозможно отследить ее происхождение или любые финансовые операции.

Декларации чиновников за 2020 год

31 марта в Украине завершился срок подачи электронной декларации.

Чиновники и депутаты удивили не только материальным благополучием, но и кое-какими духовными богатствами. Так, в некоторых декларациях появились храм и лев.

Подробнее о декларациях чиновников за 2020 год — читайте на Фактах ICTV.

Источник: OpenDataBot

Фото: Depositphotos

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