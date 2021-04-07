Украинские чиновники задекларировали в биткоинах 75 млрд грн

652 украинских чиновника в 2020 году задекларировали 46 351 биткоин на 75 млрд грн.
Больше всего владельцев криптовалюты работают в местных советах, Минобороны и Нацполиции.
В частности, больше всех криптовалюты задекларировали:
- депутат Днепровского горсовета Вячеслав Мишалов — 18 тыс. биткоинов (более $1 млрд);
- работник МИД Украины Петр Ленский — 6 528 биткоинов;
- нардепы Александр и Анатолий Урбанский — 5,3 тыс. и 4,2 тыс. биткоинов;
- депутат Одесского облсовета Владимир Кривошея — 3 493 биткоина.
В течение года возросло количество чиновников, которые декларируют биткоины. В частности, в 2016-м криптовалюту задекларировали 25 должностных лиц, а уже в 2020-м — 652.
Среди всех криптовалют, чиновники больше всего инвестируют в биткоины — 61,1%. В то же время в криптовалюту Ethereum было инвестировано 24,2% чиновничьих денег.
Однако электронная монета в Украине пока не имеет правового статуса. Поэтому невозможно отследить ее происхождение или любые финансовые операции.
Декларации чиновников за 2020 год
31 марта в Украине завершился срок подачи электронной декларации.
Чиновники и депутаты удивили не только материальным благополучием, но и кое-какими духовными богатствами. Так, в некоторых декларациях появились храм и лев.
Подробнее о декларациях чиновников за 2020 год — читайте на Фактах ICTV.
Источник: OpenDataBot