Со Львовом могут закрыть авиа- и железнодорожное сообщение

Во Львове сложная Covid-ситуация, поэтому об ослаблении локдауна сейчас речь не идет.

Об этом заявил мэр города Андрей Садовый во время утреннего эфира на радио.

— Сейчас другого варианта, как быть в локдауне, нет. Важно, чтобы люди понимали сложность ситуации. Сейчас многие люди пренебрегают карантинными ограничениями. Касательно карантина, то пока все без изменений, но если пойдет ухудшение, то могут закрыть все: и авиа, и железнодорожное сообщение со Львовом, — рассказал он.

По словам мэра Львова, ситуация с распространением коронавируса неутешительная. Сейчас во Львове карантин введен до 12 апреля, но если смотреть объективно, статистика не самая лучшая.

По состоянию на 5 апреля в городе 1 112 человек госпитализированы в медучреждения.

— Хорошо, что мы увеличиваем количество коек в больницах, и с 1 300, которые мы имели, в пределах 10 апреля мы выйдем на показатель 2 тыс. койко-мест, — добавил он.

Мэр отметил, что люди продолжают поступать в больницы ежедневно. Так, за вчера, 4 апреля, поступило 46 новых тяжелобольных пациентов.

Локдаун во Львове

С 30 марта во Львове усилили карантин. Он будет действовать как минимум до 12 апреля.

В частности, транспорт перешел на режим спецперевозок, а школьники учатся дистанционно.

Усиление карантина в городе связано с резким увеличением больных коронавирусом.

Источник: Львовский горсовет