У Львові вирішили продовжити карантин до 19 квітня. Відповідне рішення ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій.

Про це заявив мер Львова Андрій Садовий.

– На основі моніторингу епідситуації комісія ухвалюватиме рішення про можливість роботи літніх терас, непродовольчих ринків, та відвідування початкової школи, – розповів він.

Окрім цього, місто закупить 4 кисневі станції для міських медзакладів, які лікують хворих на коронавірус.

Локдаун у Львові

З 30 березня у Львові посилили карантин. Зокрема, транспорт перейшов на режим спецперевезень, а школярі навчаються дистанційно.

Окрім цього непродовольчі магазини працюють лише на виніс та за попереднім замовленням, а робота закладів харчування дозволяється лише на винос.

Детальніше про карантинні обмеження у Львові, читайте у матеріалі Фактів ICTV.