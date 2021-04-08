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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Киевскому чиновнику прислали записку с угрозами и коктейли Молотова

В Киеве директору коммунального предприятия под забором дома оставили бутылки с коктейлем Молотова и записку с угрозами.

коктейль молотова

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба.

— Ми стали получать прямые угрозы нам и нашим семьям. И это не шутки. Сегодня директору коммунального предприятия под забором дома оставили бутылки с коктейлем Молотова и запиской с угрозами, — заявил он.

Чиновник отметил, что сейчас Киев убирают от незаконных МАФов и от больших локаций временных сооружений, размещенных без документов.

Также в столице выполнили полный аудит ТС и сделали прозрачным проведения торгов.

— Логично, что мы столкнулись с сопротивлением организованных групп, которые не желают наведения порядка в городе и не хотят работать прозрачно, платить деньги в бюджет, — отметил Кулеба.

По его словам, такие действия делают большие сети незаконных МАФов, которые приносят владельцам миллионные необлагаемые прибыли.

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В то же время часто эти предприниматели сдают свои МАФы в аренду, а самостоятельно там деятельность не осуществляют.

— Нас запугать не удастся. Мы и в дальнейшем будем освобождать город от нелегальной торговли, — заявил чиновник.

По словам Кулебы, город должен функционировать прозрачно, а условия для всех предпринимателей должны быть равными.

В Киеве мужчина требовал не сносить его МАФ

В Киеве на Троещине мужчина залез на крышу собственного МАФа, облился бензином и начал угрожать сжечь себя.

Так бизнесмен хотел поступить из-за того, что в Деснянском районе уже второй день подряд коммунальщики сносили незаконные МАФы.

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