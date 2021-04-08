Київському чиновнику надіслали записку з погрозами та коктейлі Молотова

У Києві директору комунального підприємства під парканом будинку залишили пляшки з коктейлем Молотова та записку з погрозами.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

– Ми почали отримувати прямі погрози нам та нашим сім’ям. І це не жарти. Сьогодні директору комунального підприємства під парканом будинку лишили пляшки з коктейлем Молотова та запискою з погрозами, – заявив він.

Посадовець зауважив, що нині Київ прибирають від незаконних МАФів та від великих локацій тимчасових споруд, розміщених без документів.

Також у столиці виконали повний аудит ТС та зробили прозорим проведення торгів.

– Логічно, що ми стикнулись з супротивом організованих груп, які не бажають наведення ладу у місті, не хочуть працювати прозоро та сплачувати кошти до бюджету, – наголосив Кулеба.

За його словами, такі дії роблять великі мережі незаконних МАФів, які приносять власникам мільйонні неоподатковані прибутки.

Водночас часто ці підприємці здають свої МАФи в оренду, самостійно там діяльність не здійснюють.

– Нас залякати не вдасться. Ми й надалі звільнятимемо місто від нелегальної торгівлі, – заявив чиновник.

За словами Кулеби, місто повинно функціонувати прозоро, а умови для всіх підприємців мають бути рівними.

У Києві чоловік вимагав не зносити його МАФ

У Києві на Троєщині чоловік заліз на дах власного МАФу, облився бензином і почав погрожувати себе спалити.

Так бізнесмен хотів вчинити через те, що у Деснянському районі вже другий день поспіль комунальники зносили незаконні МАФи.