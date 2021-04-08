В Киеве построят два новых моста, которые соединят Оболонскую набережную и Оболонский остров.
Один из новых мостов будет использоваться для нужд благоустройства, благодаря ему станет возможным передвижение техники, которая будет поддерживать территорию острова в надлежащем состоянии.
О строительстве рассказал заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Юрий Таций и добавил, что второй мост будет пешеходным.
Таций отметил, что строительство планируется завершить в 2022 году.
Строительство мостов в Запорожье
Один из главных долгостроев Украины — сеть запорожских переправ через Днепр, начали возводить с небывалой скоростью.
Мосты начали строить еще в в 2004 году, но первую очередь открыли только в декабре 2020, в настоящее время на строительстве круглосуточно работают 600 специалистов.
Такими темпами, вторую очередь планируется открыть уже в конце этого лета, она соединит правый берег, Хортицу и центр города.
Источник: Юрий Таций
Фото: Юрий Таций