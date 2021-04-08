У Києві побудують два нових мости, які з’єднають Оболонську набережну та Оболонський острів.

Один з нових мостів буде використано для потреб благоустрою, завдяки ньому стане можливим пересування техніки, яка підтримуватиме територію острова у належному стані.

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Про будівництво розповів заступник директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА Юрій Тацій та додав, що другий міст буде пішохідним.

Тацій зазначив, що будівництво планується завершити у 2022 році.

Будівництво мостів у Запоріжжі

Один з головних довгобудів України – мережу запорізьких переправ через Дніпро, почали зводити з небувалою швидкістю.

Мости почали будувати ще у у 2004 році, але першу чергу відкрили лише у грудні 2020, наразі на будівництві цілодобово працюють 600 фахівців.

Такими темпами, другу чергу планують відкрити вже наприкінці цього літа, вона з’єднає правий берег, Хортицю і середмістя.

Джерело: Юрий Тацій

Фото: Юрій Тацій