Зводять небаченими в Україні темпами: хід будівництва переправ через Дніпро у Запоріжжі

Один із головних довгобудів країни, що зажив собі слави символу корупції, запорізькі мости через Дніпро. Почали їх зводити небаченими в Україні темпами.

Переправи ввійшли до переліку пріоритетних об’єктів президентської програми Велике будівництво. Їх почали зводити ще 2004. І лише торік у грудні – відкрили першу чергу шляху, що з’єднала Хортицький житловий район з островом.

Нині на будівництві цілодобово працюють шість сотень фахівців. Сюди ж доправили найбільший у Європі річковий плавучий кран. Переправа, що з’єднає Правий берег, Хортицю і середмістя – завдовжки понад 9 км.

Роботи обійдуться майже в 12 млрд гривень. Уже наприкінці літа планують відкрити наступну чергу.

Жорсткий карантин у Запоріжжі

З 3 квітня жорсткий карантин розпочав діяти ще у двох містах України та одному регіоні. Заходи посилили у Запоріжжі, Миколаєві та Полтавської області.

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