В большинстве регионов Украины сложная ситуация с Covid-19, однако мы имеем положительный опыт ответственной работы местных властей в красных карантинных зонах. Это еще раз показывает, что адаптивный карантин работает, поэтому вводить тотальный локдаун пока нет необходимости.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на просьбу мэра Киева Виталия Кличко ввести локдаун на всей территории Украины.

— На сегодняшний день город Киев остается в красной зоне. Но я уверен, что в случае эффективного контроля за противоэпидемическими мероприятиями, которые предусматривает красный уровень опасности, столица также сможет быстро пройти ковидный пик, — считает глава правительства.

Он поставил в пример Ивано-Франковскую область, которая должна сегодня выйти из красной зоны благодаря эффективной работе местной власти.

— Глава Киевской городской государственной администрации, мэр Киева Виталий Кличко так же, как и другие должностные лица, имеет свою ответственность в вопросе внедрения и контроля за ходом местного локдауна, — отметил Шмыгаль.

По его мнению, столица имеет больше всех ресурсов и возможностей для эффективной борьбы с Covid-19.

Обращение Кличко к правительству

Мэр Киева Виталий Кличко 9 апреля обратился к правительству с просьбой безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна — с ограничением передвижения между регионами, с контролем за соблюдением строгих правил.

По его мнению, если этого не сделать, страну ждет катастрофа.

Источник: Денис Шмигаль