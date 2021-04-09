Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради, то шанси отримати депутатські мандати були б у чотирьох партій.

Згідно з опитуванням соціологічної групи Рейтинг, бар’єр у 5% може подолати Слуга народу, яку на виборах готові підтримати 22,9% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати.

За партію Європейська солідарність свій голос можуть віддати 14,6% українців. Ще 14,2% опитаних готові проголосувати за партію Опозиційна платформа – За життя.

Четвірку замикає партія Батьківщина, яку на виборах готові підтримати 12,9% респондентів. Решту політсил підтримують менше 5% опитаних, що недостатньо для проходження в парламент.

Соціологічна група Рейтинг проводила опитування 6-7 квітня, в межах якого опитали 2,5 тис. респондентів від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 становить не більше 2%.

Президентський рейтинг

На виборах президента майже 25% українців готові підтримати чинного главу держави, тому Володимир Зеленський очолює президентський рейтинг.

Ще 13,1% свій голос можуть віддати лідеру партії Європейська солідарність Петру Порошенку. Більше про те, з а кого готові голосувати українці – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Соціологічна група Рейтинг