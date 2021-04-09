Укрзализныця возобновляет продажу билетов в Ивано-Франковской области с 10 апреля.
Высадка и посадка пассажиров на станциях Ивано-Франковской области также будет разрешена.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Он также отметил, что в течение недели предоставит предложения по организации перевозок в Харьковской области, которая попала в красную зону.
Пока поезда дальнего следования на Харьковщине будут курсировать без изменений, а продажа билетов и высадка/посадка пассажиров не будет ограничиваться.
В красной зоне для поездов дальнего следования все еще остаются Черновицкая, Житомирская и Закарпатская области.
Карантин
10 апреля с 00.00 Ивано-Франковская область выходит из красной зоны адаптивного карантина и попадает в желтую.
Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко отмечал, что регион может выйти из красной зоны уже 9 числа.
Однако в желтой зоне есть свои ограничения, запрещено находиться в общественных местах и транспорте без маски и передвигаться по улице без документов, удостоверяющих личность и самовольно покидать места самоизоляции.