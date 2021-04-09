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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Укрзализныця возобновила продажу билетов в Ивано-Франковскую область

Укрзализныця возобновляет продажу билетов в Ивано-Франковской области с 10 апреля.

укрзалізниця

Высадка и посадка пассажиров на станциях Ивано-Франковской области также будет разрешена.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он также отметил, что в течение недели предоставит предложения по организации перевозок в Харьковской области, которая попала в красную зону.

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Пока поезда дальнего следования на Харьковщине будут курсировать без изменений, а продажа билетов и высадка/посадка пассажиров не будет ограничиваться.

В красной зоне для поездов дальнего следования все еще остаются Черновицкая, Житомирская и Закарпатская области.

Карантин

10 апреля с 00.00 Ивано-Франковская область выходит из красной зоны адаптивного карантина и попадает в желтую.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко отмечал, что регион может выйти из красной зоны уже 9 числа.

Однако в желтой зоне есть свои ограничения, запрещено находиться в общественных местах и ​​транспорте без маски и передвигаться по улице без документов, удостоверяющих личность и самовольно покидать места самоизоляции.

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