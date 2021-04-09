Военное вторжение РФ возможно, считает более трети украинцев — опрос

36% украинцев, которые 6-7 апреля приняли участие в опросе социологической группы Рейтинг, считают очень высокой вероятность полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины.

По его результатам, еще 31% респондентов оценивают такую ​​вероятность, как среднюю, и 15% — как низкую.

В то же время 12% опрошенных вообще не видят такой угрозы.

Если сравнить с декабрем 2018 года, когда РФ захватила украинских моряков в Керченском проливе, количество тех, кто считает такую ​​угрозу высокой, выросла почти в полтора раза.

Социологическая группа Рейтинг 6-7 апреля провела опрос во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

В опросе, который проводился в форме телефонного интервью с использованием компьютера (на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров), приняли участие 2,5 тыс респондентов в возрасте от 18 лет.

Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не более 2%.

Российские войска на границе с Украиной

В Белом доме 9 апреля заявили, что сейчас регулярных войск РФ на границе с Украиной больше, чем когда-либо с 2014 года, когда был аннексирован Крым началась война на Донбассе.

В США обеспокоены такой ситуацией также потому, что только за последние несколько дней на фронте погибли пятеро украинских солдат, а обстрелы со стороны оккупантов не прекращаются.

Поэтому Соединенные Штаты пристально следят за ситуацией на украинской границе.