Воєнне вторгнення РФ можливе, вважає понад третина українців – опитування

36% українців, які 6-7 квітня взяли участь в опитуванні соціологічної групи Рейтинг, вважають дуже високою ймовірність повномасштабного воєнного вторгнення Росії на територію України.

За його результатами, ще 31% респондентів оцінюють таку ймовірність, як середню, та 15% – як низьку.

Водночас 12% опитаних взагалі не бачать такої загрози.

Якщо порівняти з груднем 2018 року, коли РФ захопила українських моряків у Керченській протоці, кількість тих, хто вважає таку загрозу високою, зросла майже у півтори рази.

Соціологічна група Рейтинг 6-7 квітня провела опитування в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

В опитуванні, яке проводилося у формі телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера (на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів), взяли участь 2,5 тис респондентів віком від 18 років.

Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не більше 2%.

Російські війська на кордоні з Україною

У Білому домі 9 квітня заявили, що нині регулярних військ РФ на кордоні з Україною більше, ніж будь-коли з 2014 року, коли було анексовано Крим і почалася війна на Донбасі.

У США стурбовані такою ситуацією також через те, що лише за останні кілька днів на фронті загинули п’ятеро українських солдатів, а обстріли з боку окупантів не припиняються.

Тому Сполучені Штати пильно стежать за ситуацією на українському кордоні.