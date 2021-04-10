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Факты / Украина / Политика
Анастасія Дячкіна |

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях по Януковичу и других экс-чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об экономических санкциях в отношении ряда юридических и физических лиц, в том числе бывших высокопоставленных украинских чиновников, включая экс-президента Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова.

Володимир Зеленський

Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента.

— Ввести в действие решение СНБО от 19 марта 2021 года О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и других ограничительные меры (санкции). Контроль над выполнением решения СНБО… возложить на секретаря СНБО, — говорится в тексте указа.

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Санкции против топ-чиновников

19 марта Совет национальной безопасности и обороны ввел новые санкции против ряда экс-чиновников, в частности, против бывшего президента Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что указанные лица в настоящее время на 99% являются гражданами Российской Федерации.

Рекомендации по внедрению санкций дал СНБО глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Он отметил, что указанные лица в 2014 году позволили России вторгнуться на территорию Украины.

Источник: Офис президента

Фото: Depositphotos

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