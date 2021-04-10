Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо Януковича й інших екс-чиновників

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про економічні санкції відносно низки юридичних і фізичних осіб, колишніх високопоставлених українських чиновників, зокрема екс-президента Віктора Януковича і екс-прем’єра Миколи Азарова.

Відповідний указ з’явився на сайті Офісу президента.

– Ввести в дію рішення РНБО від 19 березня 2021 роки, Про застосування і внесення змін у персональні спеціальні економічні і інші обмежувальні заходи (санкції). Контроль над виконанням рішення РНБО… покласти на секретаря РНБО, – йдеться в тексті указу.

Санкції проти топ-чиновників

19 березня Рада національної безпеки та оборони ввела нові санкції проти низки екс-високопосадовців, зокрема проти колишнього президента Віктора Януковича та прем’єр-міністра Миколи Азарова.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що вказані особи наразі на 99% є громадянами Російської Федерації.

Рекомендацію щодо впровадження санкцій дав РНБО очільник Служби безпеки України Іван Баканов. Він зазначив, що вказані особи у 2014 році дозволили Росії вдертися на територію України.