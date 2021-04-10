Переговоры лидеров нормандского формата состоятся вскоре без Путина – Резников

Переговоры по Донбассу лидеров нормандского формата могут состояться в ближайшее время, но без участия президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы Свобода слова с Савиком Шустером.

– Вскоре, я думаю, будет разговор трех лидеров стран нормандского формата без участия представителя Кремля, — сказал он.

Комментируя провокации России на границе с Украиной, Резников заверил, что полномасштабной войны не будет.

По его словам, все провокации страны-агрессора Украина воспринимает как элемент информационной войны, направленный на создание паники в обществе.

– Люди, не бойтесь – не будет войны. Украина не планирует отвечать на провокации, но наша армия сильна, она защищает наш с вами мир, — подытожил Резников.

Участие США в нормандском формате

Вице-премьер-министр, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что США могут присоединиться к участию в переговорах в нормандском формате.

Он объяснил, что Соединенные Штаты являются членом и донором ОБСЕ, а также гарантом Будапештского меморандума, поэтому есть все законные основания.