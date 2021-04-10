Переговори лідерів нормандського формату відбудуться незабаром без Путіна – Резніков

Переговори щодо Донбасу лідерів нормандського формату можуть відбутися найближчим часом, але без участі президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми Свобода слова з Савіком Шустером.

– Незабаром, я думаю, буде розмова трьох лідерів країн нормандського формату без участі представника Кремля, – сказав він.

Коментуючи провокації Росії на кордоні з Україною, Резніков запевнив, що повномасштабної війни не буде.

За його словами, всі провокації країни-агресора Україна сприймає як елемент інформаційної війни, спрямований на створення паніки в суспільстві.

– Люди, не бійтеся – не буде війни. Україна не планує відповідати на провокації, але наша армія сильна, вона захищає наш з вами мир, – підсумував Резніков.

Участь США у нормандському форматі

Віце-прем’єр-міністр, міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що США можуть долучитися до участі у переговорах в нормандському форматі.

Він пояснив, що Сполучені Штати є членом і донором ОБСЄ, а також гарантом Будапештського меморандуму, тому є усі законні підстави.