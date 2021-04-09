Никакого наступления, только защита: Хомчак исключил силовое освобождение Донбасса

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак опроверг обвинения России, что Украина готовит наступления на Донбассе.

По его словам, эту информацию распространил Кремль, чтобы дискредитировать Украину на международной арене, создать панику на оккупированных территориях и продвигать свои гео-стратегические интересы.

Хомчак отметил, что Украина рассматривает политико-дипломатический сценарий урегулирования ситуаций, однако в случае обострения — готова дать врагу адекватный отпор. Сегодня на передовой была одна атака противника — возле Луганского.

Какая ситуация сейчас на передовой, смотрите на Фактах ICTV.

Нина живет в поселке Золотое-4 на Луганщине — это один из участков разведения войск. Без хозяина здесь каждый второй дом. Она осталась, ведь жалко оставить дом и девять котов.

По сравнению с первыми годами войны, сейчас стало спокойнее.

В понедельник на соседней позиции снайпер захватчиков выстрелом в голову убил младшего сержанта 49-летнего Виктора Гелебранта.

— В тот день было все спокойно. Около 23.00 начался обстрел. И уже где-то в течение 20 мин прошел доклад, погиб наш товарищ, — рассказал военнослужащий ВСУ.

Большинство смертей на передовой в последнее время — именно от пулевых ранений.

— Они начали активнее нас обстреливать, даже сейчас. То есть под вечер они всегда начинают провокации свои, — рассказывает военнослужащий Александр.

Заявления РФ по Донбассу

В течение 8-9 апреля риторика Москвы относительно Украины и ситуации на Донбассе резко ухудшилась. Мы видим, что даже несмотря на реакцию международного сообщества РФ будет продолжать наращивание военного контингента неподалеку от оккупированных территорий.

Факты ICTV рассказывают, о чем свидетельствуют последние заявления руководства РФ по Донбасса и чего ожидать Украине в ближайшее время.

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