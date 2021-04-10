Прискорення вступу України до НАТО зупинить агресію Росії – Таран

Посилення санкцій та прискорення вступу України до НАТО – це два аргументи, які здатні переконати Росію, що будь-яка активізація агресії матиме чітку і потужну відповідь міжнародної спільноти.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран, коментуючи нарощування російських військ на кордоні та ескалацію на Донбасі.

На думку глави Міноборони, події останніх двох тижнів чітко демонструють, що зусилля українських військових та дипломатів, а також міжнародних партнерів щодо стримування РФ від повномасштабних бойових дій необхідно збільшувати.

– Насамперед це стосується посилення санкційного режиму проти Російської Федерації, більш тісної співпраці в питаннях оперативного обміну розвідувальною інформацією, зокрема в районі Чорного моря, а також узгоджених дій наших дипломатів на всіх міжнародних платформах із засудження агресивних дій керівництва Кремля, які можуть мати руйнівні наслідки як для європейської системи безпеки, так і для світу в цілому, – вважає Таран.

Водночас, за його словами, найбільший ефект матиме вступ України до НАТО.

– Найбільш переконливим та дієвим механізмом донесення до офіційної Москви стійкої та безкомпромісної позиції міжнародної спільноти, зокрема, країн з європейського та євроатлантичного простору щодо підтримки України, є прискорення виконання рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо нашого членства в Альянсі, – наголосив міністр.

Таран зазначив, що членство в Альянсі має стати першочерговим пріоритетом українського політичного керівництва для зміцнення обороноздатності держави.

Українська розвідка про готовність РФ до широкомасштабного нападу

На початку квітня Головне управління розвідки Міноборони повідомило про готовність Росії до широкомасштабного нападу на Україну.

Йдеться, зокрема, про можливе просування російських окупаційних військ углиб території країни.

За даними розвідки, до можливих провокацій готують не лише військових, а й дипломатів.