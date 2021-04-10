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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Открыты только два: оккупанты блокируют работу пяти КПВВ на Донбассе

На Донбассе заблокированы дорожные коридоры на пяти контрольных пунктах въезда-выезда: Счастье, Золотое, Гнутово, Майорское и Марьинка.

КПВВ на Донбасі

Госпогранслужба Украина может пропускать граждан только через два КПВВ – Новотроицкое и Станица Луганская.

Они открыты ежедневно с 8.00 до 16.00.

При этом КПВВ Новотроицкое работает частично, поскольку движение дорожным коридором оккупанты открывают только два раза в неделю.

При этом российские наемники существенно ограничивают пассажиропоток.

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То есть полноценно работает только КПВВ Станица Луганская.

За последнюю неделю боевики не пропустили на временно оккупированную территорию 10 граждан Украины.

Переговоры в нормандском формате — без Путина

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников прогнозирует, что переговоры по Донбассу лидеров нормандского формата могут пройти в ближайшее время, но без участия президента РФ Владимира Путина.

В то же время он заверил, что, несмотря на нынешнюю эскалацию и стягивание войск к границе с Украиной, полномасштабной войны не будет.

По его словам, все провокации страны-агрессора — не более, чем элемент информационной войны, направленный на создание паники в обществе.

Источник: Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба

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