Відкрито тільки два: окупанти блокують роботу п’яти КПВВ на Донбасі

На Донбасі заблоковані дорожні коридори на п’яти контрольних пунктах в’їзду-виїзду: Щастя, Золоте, Гнутове, Майорське і Мар’їнка.

Держприкордонслужба України може пропускати громадян тільки через два КПВВ – Новотроїцьке та Станиця Луганська.

Вони відкриті щодня з 8.00 до 16.00.

Водночас КПВВ Новотроїцьке працює частково, оскільки рух дорожнім коридором окупанти відкривають тільки два рази на тиждень.

Окрім того, російські найманці істотно обмежують пасажиропотік.

Тобто повноцінно працює тільки КПВВ Станиця Луганська.

За останній тиждень бойовики не пропустили на тимчасово окуповану територію 10 громадян України.

Переговори у нормандському форматі – без Путіна

Віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков прогнозує, що переговори щодо Донбасу лідерів нормандського формату можуть відбутися найближчим часом, але без участі президента РФ Володимира Путіна.

Водночас він запевнив, що, незважаючи на нинішню ескалацію та стягування військ до кордону з Україною, повномасштабної війни не буде.

За його словами, усі провокації країни-агресора – не більше, ніж елемент інформаційної війни, спрямований на створення паніки в суспільстві.