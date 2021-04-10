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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Зеленский прибыл в Турцию с рабочим визитом

10 апреля Президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой прибыл с рабочим визитом в Турцию.

Володимир Зеленський в Туреччині

Об этом сообщил в соцсети чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турецкой Республике Андрей Сибига.

По его словам, Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Кроме того, под председательством обоих президентов состоится девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Стороны должны подписать ряд двусторонних документов.

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Туреччина-Україна

В последний раз президент Украины Владимир Зеленский находился с визитом в Турции 16 октября 2020 года.

Тогда с президентом страны Реджепом Эрдоганом они договорились о сотрудничестве в оборонной сфере и в военно-технической отрасли, а также об углублении взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере.

Фото: Андрій Сибіга

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