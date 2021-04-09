В Турции хотят усилить карантин из-за стремительного распространения коронавируса. В частности, предлагается полностью заблокировать страну на период священного исламского месяца Рамадана.

По словам медэксперта Османа Мюфтюоглу, в последнее время часто распространение коронавируса наблюдается между членами семьи внутри их дома.

— Увеличение заражений продолжается. Локдауна выходного дня — мало, — отметил декан медшколы Стамбульского университета Туфак Тюкек.

В то же время еще один медэксперт Фарук Айдын предложил полный локдаун во время Рамадана (с 13 апреля по 12 мая, — Ред.), а власти планируют закрыть рестораны и кафе в рабочие дни.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна хочет уменьшить количество случаев коронавируса до конца апреля, когда мусульмане будут поститься.

По данным Минздрава Турции, 7 апреля в стране зарегистрировали рекордное количество инфицирования — 54,7 тыс. новых случаев. А количество умерших возросло на 276 и составило 33 тыс.

По состоянию на 2015 год численность населения страны составило — 79,414 млн человек (19-е место в мире, — Ред.).

Турция изменила правила пересечения границы

С 15 марта Турция изменила правила въезда в страну. Кроме негативного теста на коронавирус, туристы будут заполнять специальную онлайн-анкету до поездки.

Путешественники должны заполнить электронную анкету максимум за 72 часа до поездки. В ней следует отметить паспортные и контактные данные, национальность, пол и способ въезда в страну.

Источник: Hurriyet Daily News