Пока эффект от жесткого локдауна в Киеве, введенного с 5 апреля, не отражается в статистике, но ситуация улучшится недели через две-три.

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

По его словам, сейчас столица по госпитализации Covid-пациентов вышла на своеобразное плато, но нагрузка на медицинскую систему остается очень высокой.

Поэтому Ганиченко считает, что заболеваемость в Киеве нужно сбивать дальше, а действие жесткого карантина будет заметно только через две-три недели.

– Однако сейчас ситуация стабильно напряженная, – отметил эксперт.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на 12 апреля коронавирус в Киеве подтвердился еще у 537 человек, а за все время пандемии заразились 177 107 киевлян.

За последние сутки умерли от осложнений болезни 42 пациента, выздоровели — 148.