PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Эффект от локдауна в Киеве появится через две-три недели – KSE

Пока эффект от жесткого локдауна в Киеве, введенного с 5 апреля, не отражается в статистике, но ситуация улучшится недели через две-три.

дівчина у масці

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

По его словам, сейчас столица по госпитализации Covid-пациентов вышла на своеобразное плато, но нагрузка на медицинскую систему остается очень высокой.

Поэтому Ганиченко считает, что заболеваемость в Киеве нужно сбивать дальше, а действие жесткого карантина будет заметно только через две-три недели.

Читайте
Без паники: в КГГА опровергли слухи о продлении локдауна в Киеве до 10 мая

– Однако сейчас ситуация стабильно напряженная, – отметил эксперт.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на 12 апреля коронавирус в Киеве подтвердился еще у 537 человек, а за все время пандемии заразились 177 107 киевлян.

За последние сутки умерли от осложнений болезни 42 пациента, выздоровели — 148.

Источник: РБК-Украина

Фото: Pexels

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка