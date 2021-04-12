Повністю закривати храми на Великдень влада не планує, зазначив головний санітарний лікар Віктор Ляшко та розповів, якими можуть бути обмеження на це свято.

За його словами, обмеження для церков вже передбачені правилами адаптивного карантину, але священнослужителі, ймовірно, проситимуть пом’якшення.

Через це МОЗ спілкуватиметься з лідерами релігійних організацій і, на думку Ляшка, це буде важкий діалог.

Серед вірян, які хочуть потрапити до церкви, зробити це зможе лише певна частина, а іншим доведеться стояти на вулиці.

– Ми хочемо, щоб хтось був у храмі, але з дотриманням всіх обмежень, а хтось повинен залишитися зовні. Плюс можливий формат Великодня онлайн, який був у минулому році, – розповів лікар.

Ляшко розповів, що на травневі свята МОЗ прогнозує зниження рівня захворюваності, але неконтрольовані масові гуляння та святкування можуть спричинити новий спалах Covid-19.

Великдень 2021

Християни Східного обряду святкуватимуть Великдень 2 травня, а от у християн Західного обряду це свято вже відбулося 4 квітня.

Про те, чому Великдень не має сталої дати та як вона розраховується, читайте в матеріалі Фактів ICTV.