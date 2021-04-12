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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Чи можна буде потрапити у храм на Великдень: Ляшко про обмеження на свято

Повністю закривати храми на Великдень влада не планує, зазначив головний санітарний лікар Віктор Ляшко та розповів, якими можуть бути обмеження на це свято.

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За його словами, обмеження для церков вже передбачені правилами адаптивного карантину, але священнослужителі, ймовірно, проситимуть пом’якшення.

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Через це МОЗ спілкуватиметься з лідерами релігійних організацій і, на думку Ляшка, це буде важкий діалог.

Серед вірян, які хочуть потрапити до церкви, зробити це зможе лише певна частина, а іншим доведеться стояти на вулиці.

– Ми хочемо, щоб хтось був у храмі, але з дотриманням всіх обмежень, а хтось повинен залишитися зовні. Плюс можливий формат Великодня онлайн, який був у минулому році, – розповів лікар.

Ляшко розповів, що на травневі свята МОЗ прогнозує зниження рівня захворюваності, але неконтрольовані масові гуляння та святкування можуть спричинити новий спалах Covid-19.

Великдень 2021

Християни Східного обряду святкуватимуть Великдень 2 травня, а от у християн Західного обряду це свято вже відбулося 4 квітня.

Про те, чому Великдень не має сталої дати та як вона розраховується, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: РБК-Україна

Фото: Dreamstime

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