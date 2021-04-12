Поки ефект від жорсткого локдауну в Києві, запровадженого з 5 квітня, не позначається на статистиці, але ситуація покращиться тижнів за два-три.

Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко.

За його словами, зараз столиця за госпіталізацією Covid-пацієнтів вийшла на своєрідне плато, але навантаження на медичну систему залишається дуже високим.

Тому Ганіченко вважає, що захворюваність у Києві потрібно збивати й надалі, а дія жорсткого карантину буде помітною тільки за два-три тижні.

– Однак зараз ситуація стабільно напружена, – зазначив експерт.

Коронавірус у Києві

Станом на 12 квітня коронавірус у Києві підтвердився ще у 537 людей, а за весь час пандемії інфікувалися 177 107 киян.

За останню добу померли від ускладнень хвороби 42 пацієнти, одужали – 148.