РФ отказалась объяснять, почему стягивает войска к границам Украины

Россия отказалась предоставить разъяснения по наращиванию военного присутствия вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных территориях, что является нарушением Венского документа ОБСЕ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

Украина 7 апреля активировала этот документ и направила РФ официальный запрос, однако российская сторона отрицает ведение такой деятельности.

Более того, Москва игнорирует любые попытки Киева привлечь ее к консультациям, направленных на снижение напряжения.

Кроме того, российская делегация бойкотировала созванное Украиной 10 апреля встречу представителей государств-участников ОБСЕ.

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Поэтому в украинском внешнеполитическом ведомстве отказ РФ выполнять положения Венского документа расценивают как очередное подтверждение намерений продолжать военное давление, одновременно призывают Кремль отвести войска от границы и прекратить воинственную риторику и дезинформацию.

Наращивание войск РФ на границе с Украиной

В конце марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Российская Федерация наращивает свои регулярные войска вблизи государственной границы Украины.

В частности разведка зафиксировала активизацию войск РФ в Брянской, Воронежской и Ростовской областях, а также в оккупированном Крыму.

Речь идет о 28 батальонных тактических группах противника.