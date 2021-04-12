РФ відмовилася пояснювати, чому стягує війська до кордонів України

Росія відмовилася надати роз’яснення щодо нарощування військової присутності вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих територіях, що є порушенням Віденського документу ОБСЄ 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

Україна 7 квітня активувала цей документ і направила РФ офіційний запит, проте російська сторона заперечує ведення такої діяльності.

Більш того, Москва ігнорує будь-які намагання Києва залучити її до консультацій, спрямованих на зниження безпекової напруги.

Окрім того, російська делегація бойкотувала скликану Україною 10 квітня зустріч представників держав-учасниць ОБСЄ.

Читайте Блінкен попередив РФ про наслідки агресивних дій щодо України

Тому в українському зовнішньополітичному відомстві відмову РФ виконувати положення Віденського документа розцінюють як чергове підтвердження намірів продовжувати військовий тиск, водночас закликають Кремль відвести війська від кордону та припинити войовничу риторику і дезінформацію.

Нарощування військ РФ на кордоні з Україною

Наприкінці березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Російська Федерація нарощує свої регулярні війська поблизу державного кордону України.

Зокрема розвідка зафіксувала активізацію військ РФ у Брянській, Воронезькій та Ростовській областях, а також в окупованому Криму.

Йдеться про 28 батальйонних тактичних груп противника.