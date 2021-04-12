Сейчас Россия увеличивает ударную группировку вокруг Украины. Поэтому уровень военной угрозы с российской стороны — повышается.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире PRO військо.

По данным разведки, в течение последних недель уровень военной угрозы со стороны России постоянно повышается.

Скибицкий отметил, что это связано с наращиванием и активными мерами боевой и оперативной подготовки российских войск вблизи границы Украины.

По его словам, подобные перемещения украинская военная разведка наблюдала в 2014-2015 годах. Через некоторое время после этого началась непосредственная агрессия РФ против Украины.

Активизация российских войск вблизи Украины

31 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска вдоль госграницы Украины.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил России.

Также оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

В то же время по данным украинского МИД, российская сторона отрицает ведение такой деятельности.