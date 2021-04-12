Наразі Росія збільшує ударне угруповання навколо України. Тож рівень воєнної загрози з російського боку – підвищується.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі PRO військо.

За даними розвідки, протягом останніх тижнів рівень воєнної загрози з боку Росії постійно підвищується.

Скібіцький зазначив, що це пов’язано з нарощуванням і активними заходами бойової й оперативної підготовки російських військ поблизу кордону України.

За його словами, подібні переміщення українська воєнна розвідка спостерігала в 2014-2015 роках. Через деякий час після цього почалася безпосередня агресія РФ проти України.

Активізація російських військ поблизу України

31 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська вздовж держкордону України.

За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил Росії.

Також окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії в населених пунктах на окупованій території України.

Водночас за даними українського МЗС, російська сторона заперечує ведення такої діяльності.