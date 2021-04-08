8 квітня президент Володимир Зеленський поїхав на Донбас через загострення ситуації на фронті.

Останнім часом російські найманці систематично порушують режим всеосяжного припинення вогню, через ворожі обстріли Україна щодня втрачає бійців, тому глава держави відвідає передові позиції.

Володимир Зеленський їде на Донбас як верховний головнокомандувач, щоб поспілкуватися з військовими та підтримати бойовий дух захисників.

Лише за ранок 8 квітня окупанти п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовий.

Загалом за минулу добу в зоні ООС зафіксовано сім обстрілів з боку російських найманців. Поранено одного військового зі складу Об’єднаних сил.

А моніторингова місія ОБСЄ протягом трьох днів зафіксувала майже 1,6 тис. порушень режиму тиші на Донбасі, переважно у Донецькій області – 1 424.

Ввечері 7 квітня на екстреній позачерговій зустрічі Тристоронньої контактної групи, яку ініціювала Україна, сторони підтвердили готовність дотримання режиму припинення вогню.