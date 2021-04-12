Президент Володимир Зеленський не виключає ймовірності російського вторгнення. Однак він переконаний, що Україна до цього готова.

За його словами, в країні розуміють, що вторгнення Росії – це цілком реальний сценарій розвитку конфлікту.

– Звичайно. Ми знаємо (про можливість вторгнення – Ред.). З 2014 року ми знаємо, що це може статися кожного дня. Вони (російська влада – Ред.) готові, але і ми готові, бо перебуваємо на своїй землі та на своїй території, – заявив він.

Окрім того, глава держави закликав США постачати Україні зброю, таку як протитанкові ракети Javelin, на тлі стягування російських окупаційних військ.

Зеленський назвав Штати добрим другом України. Однак, за його словами, президент Джо Байден повинен зробити більше, аби стримати російську агресію та завершити війну на Донбасі.

– Більше зброї, грошей на боротьбу і, щонайважливіше, більше підтримки вступу в НАТО та західного військового союзу, – додав він.

Нещодавно Зеленський здійснив дводенний візит на Донбас на тлі загострення російської агресії та скупчення окупаційних військ поблизу України.

Глава держави побував на українських позиціях та вручив військовим державні нагороди.

Наприкінці березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що РФ нарощує війська поблизу українського кордону.

Зокрема розвідка зафіксувала активізацію окупаційних військ у Брянській, Воронезькій та Ростовській областях, а також в окупованому Криму.