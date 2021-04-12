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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Украина направила в Кремль запрос на разговор Зеленского с Путиным – Мендель

Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить с Владимиром Путиным эскалацию на Донбассе. Офис президента отправил соответствующий запрос в Администрацию президента РФ.

зеленский_путин

Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

По ее словам, к сожалению, ответа пока не получили.

Мендель надеется, что это не означает отказ от диалога.

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Перед тем Россия отказалась предоставить МИД Украины разъяснения по поводу наращивания военного присутствия вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных территориях, что является нарушением Венского документа ОБСЕ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Кроме того, в МИД заявили, что Москва игнорирует любые попытки Киева привлечь ее к консультациям, направленных на снижение напряженности.

Более того, сегодня в зоне проведения ООС во время вражеского обстрела опять погиб украинский военнослужащий.

Источник: Reuters

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