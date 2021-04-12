Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить с Владимиром Путиным эскалацию на Донбассе. Офис президента отправил соответствующий запрос в Администрацию президента РФ.
Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.
По ее словам, к сожалению, ответа пока не получили.
Мендель надеется, что это не означает отказ от диалога.
Перед тем Россия отказалась предоставить МИД Украины разъяснения по поводу наращивания военного присутствия вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных территориях, что является нарушением Венского документа ОБСЕ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
Кроме того, в МИД заявили, что Москва игнорирует любые попытки Киева привлечь ее к консультациям, направленных на снижение напряженности.
Более того, сегодня в зоне проведения ООС во время вражеского обстрела опять погиб украинский военнослужащий.