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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Україна направила в Кремль запит на розмову Зеленського з Путіним – Мендель

Президент України Володимир Зеленський має намір обговорити з Володимиром Путіним ескалацію на Донбасі. Офіс президента направив  відповідний запит до Адміністрації президента РФ.

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Про це заявила прес-секретар президента України Юлія Мендель.

За її словами, запит відправлено ще 26 березня, коли загинули четверо українських військових під Шумами, але, на жаль, відповіді поки не отримали.

Мендель сподівається, що це не означає відмову від діалогу.

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Перед тим Росія відмовилася надати МЗС України роз’яснення щодо нарощування військової присутності вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих територіях, що є порушенням Віденського документу ОБСЄ 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки.

Окрім того, у МЗС заявили, що Москва ігнорує будь-які намагання Києва залучити її до консультацій, спрямованих на зниження безпекової напруги.

Більш того, сьогодні в зоні проведення ООС під час ворожого обстрілу знову загинув український військовослужбовець.

Джерело: Reuters

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