Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон для улучшения условий предоставления мамам государственной помощи в виде пакета малыша.

В Офисе президента отметили, что поддержка семей во время рождения ребенка — одна из первоочередных задач государства. Однако до сих пор не было закрепленного органа, ответственного за выплату помощи в виде пакета малыша.

Подписанный закон закрепляет полномочия по выплате пособия органами социальной защиты по месту жительства родителей или опекунов новорожденного ребенка. В то же время пакет малыша не засчитывается к размеру помощи при рождении ребенка (41 280 грн).

Стоимость пакета малыша закрепляется на уровне трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет (один такой минимум — 2 395 грн по состоянию на 1 января 2021 года). Соответствующие законодательные изменения позволят проводить закупку товаров для пакета малыша через систему ProZorro.

Система Prozzoro

Верховная Рада Украины возобновила закупку пакетов малыша через систему Prozzoro. За соответствующий законопроект, который совершенствует получения единовременной материальной помощи в виде пакета малыша, проголосовали 307 нардепов.

Ранее пакеты малыша покупали через электронную систему Prozzoro. Однако впоследствии из-за проблем с закупками правительство приняло закон, согласно которому их покупали через Управление ООН.