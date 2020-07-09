Родителям детей, родившихся в 2020 году и не получивших от государства Пакет малыша, выплатят денежную компенсацию стоимости бэби-бокса. Минсоцполитики разработало соответствующий проект постановления.

В ведомстве объяснили, что, согласно постановлению от 3 марта, закупка одноразовой натуральной помощи проводилась государственным учреждением Профессиональные закупки.

Однако из-за многочисленных жалоб участников закупки Антимонопольный комитет 30 июня решил отменить процедуру закупки Пакетов малыша.

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Поэтому Минсоцполитики планирует ввести выплату денежной компенсации стоимости одноразовой натуральной помощи.

Программа одноразовой натуральной помощи Пакет малыша работает в Украине с 1 сентября 2018 года.

Бэби-бокс содержит самые необходимые в первые месяцы жизни вещи стоимостью около 5 тыс. грн.

В Донецкой области с конца 2019 года Пакет малыша получают деньгами.