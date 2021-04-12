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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Вартість пакунку малюка та закупка через ProZorro: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон для покращення умов надання матусям державної допомоги у вигляді пакунку малюка.

Вартість пакунку малюка та закупка через ProZorro: Зеленський підписав закон

В Офісі президента зазначили, що підтримка сімей під час народження дитини – одне з першочергових завдань держави. Проте донині не було закріпленого органу, відповідального за виплату допомоги у вигляді пакунку малюка.

Підписаний закон закріплює повноваження з виплати допомоги за органами соціального захисту за місцем проживання батьків чи опікунів новонародженої дитини. Водночас пакунок малюка не зараховується до розміру допомоги при народженні дитини (41 280 грн).

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Вартість пакунка малюка закріплюється на рівні трьох розмірів прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років (один такий мінімум – 2395 грн станом на 1 січня 2021 року). Відповідні законодавчі зміни дадуть змогу проводити закупівлю товарів для пакунка малюка через систему ProZorro.

Система Prozzoro

Верховна Рада України відновила закупівлю пакунків малюка через систему Prozzoro. За відповідний законопроект, який вдосконалює отримання одноразової матеріальної допомоги у вигляді пакунка малюка, проголосували 307 нардепів.

Раніше пакунки малюка купували через електронну систему Prozzoro. Проте згодом через проблеми із закупівлями уряд ухвалив закон, згідно з яким їх купували через Управління ООН.

Джерело: Офіс президента

Фото: Pexels

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