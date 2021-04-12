Защита должников от коллекторов: Зеленский подписал закон

В Украине создадут публичный реестр коллекторских компаний. Президент Владимир Зеленский 12 апреля подписал закон №1349-ІХ, который предусматривает защиту заемщиков от коллекторов.

Сейчас в Украине насчитывается более 200 так называемых коллекторских компаний, которые нередко действуют с нарушениями законодательства. Подписанный главой государства закон вводит четкие правила поведения как для кредиторов, так и для коллекторов при урегулировании проблемной задолженности.

А за несоблюдение требований предусмотрены штрафы.

Теперь перед заключением договора о потребительском кредите кредитор должен проинформировать потребителя о возможности привлечении коллекторской компании в случае непогашения задолженности в срок. А НБУ будет контролировать соблюдение законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг.

Сегодня закон возвращен в Раду с подписью президента.

Автор документа — народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк — сообщила о подписании документа еще 7 апреля, а затем подтвердил и министр Кабмина Олег Немчинов.

На тот момент ни на сайте Офиса президента, ни на портале Верховной Рады не было соответствующей информации..

— Согласно принятому документу, в Украине создадут общественный Реестр коллекторских компаний. Его будет вести Нацбанк. Все коллекторские компании, которые есть в стране, будут обязаны зарегистрироваться в этом реестре, — написала нардеп.

Кроме того, по ее словам, НБУ будет следить за тем, как коллекторы обращаются с должниками.

Более того, если граждан не будет устраивать отношение коллекторов, они смогут пожаловаться в Нацбанк.

19 марта Верховная Рада 274 голосами во втором чтении приняла законопроект №4241, который предусматривает защиту заемщиков от коллекторов.

Это так называемый кодекс поведения для коллекторов, запрещающий им угрожать должникам, шантажировать, звонить ночью или скрывать номер.

Кроме того, коллектор должен называть свое имя, название компании, причину звонка и размер долга.