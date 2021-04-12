Захист боржників від колекторів: Зеленський підписав закон

В Україні створять публічний реєстр колекторських компаній. Президент Володимир Зеленський 12 квітня підписав закон №1349-ІХ, який передбачає захист позичальників від колекторів.

Нині в Україні нараховується понад 200 так званих колекторських компаній, які нерідко діють із порушеннями законодавства. Підписаний главою держави закон запроваджує чіткі правила поведінки як для кредиторів, так і для колекторів під час врегулювання проблемної заборгованості.

А за недотримання вимог передбачені штрафи.

Тепер перед укладенням договору про споживчий кредит кредитодавець має проінформувати споживача про можливість залучення колекторської компанії у разі непогашення заборгованості вчасно. А НБУ контролюватиме дотримання законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг.

Сьогодні закон повернуто в Раду з підписом від президента.

Автор документу – народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк – повідомила про підписання документу ще 7 квітня, а потім підтвердив і міністр Кабміну Олег Немчінов.

Проте на той момент ні на сайті Офісу президента, ні на порталі Верховної Ради не було відповідної інформації.

– Згідно з ухваленим документом, в Україні створять публічний Реєстр колекторських компаній. Його вестиме Нацбанк. Усі колекторські компанії, які є в країні, будуть зобов’язані зареєструватися у цьому реєстрі, – написала нардеп.

Окрім того, за її словами, НБУ наглядатиме за тим, як колектори поводяться з боржниками.

Більш того, якщо громадян не влаштовуватиме ставлення колекторів, вони зможуть поскаржитися у Нацбанк.

19 березня Верховна Рада 274 голосами у другому читанні схвалила законопроект №4241, який передбачає захист позичальників від колекторів.

Це так званий кодекс поведінки для колекторів, який забороняє їм погрожувати боржникам, шантажувати, телефонувати вночі або приховувати номер.

Окрім того, колектор повинен називати своє ім’я, назву компанії, підставу дзвінка і розмір боргу.