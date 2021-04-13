Рада провалила проект постанови №4609 щодо скасування необґрунтованого збільшення вартості енергоносіїв та запровадження мораторію терміном на 1 рік на підвищення тарифів на енергоносії.

За відповідне рішення на позачерговому засіданні проголосувало 153 депутати.







Рада відхилила проект постанови про мораторій на підвищення тарифів на енергоносії / 2 фотографии

Документом, серед іншого, пропонується надати доручення уряду невідкладно запровадити мораторій терміном на один рік на дію всіх постанов КМУ та НКРЕКП та не допускати протягом одного року ухвалення таких рішень.

З 1 січня 2021 року вони підвищили тарифи на газ та його доставку, електроенергію, опалення та гарячу воду.

Окрім цього, Рада рекомендувала Кабміну розробити та внести на розгляд ВР відповідні зміни до Державного бюджету на 2021 рік, якими передбачити виділення достатнього розміру коштів для покриття потреби у пільгах та субсидіях соціально незахищених верств населення.

Річний тариф на газ

На засіданні 7 квітня НКРЕКП ухвалила постанову, якою запроваджуються річні тарифи на газ для побутових споживачів з 1 травня 2021 року.

Цей тариф діятиме протягом року – з 1 травня 2021-го до 30 квітня 2022-го.

У Комісії кажуть, що це захистить побутових споживачів від цінових коливань на ринку природного газу, оскільки протягом року ціна на нього буде фіксованою.