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Факты / Украина / Политика
Юлія Захарченко |

Тюрьма за ложь в декларации и ЗНО: Рада соберется на два внеочередных заседания

На следующей неделе Верховная Рада Украины запланировала два внеочередных заседания, во время которых народные депутаты планируют рассмотреть ряд законодательных инициатив.

Верховна Рада

Планируется, что внеочередные заседания ВР состоятся во вторник и четверг, 13 и 15 апреля, после очередных заседаний.

Среди важнейших — политики планируют обсудить проект №4533 Закона о конституционной процедуре. Согласно документу, планируется увеличить штрафы за ложь в декларации и умышленное непредставление документа государственными служащими. Также в случае утверждения законопроекта чиновников могут лишать свободы на срок до двух лет.

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Также нардепы рассмотрят проект №4210, которым планируется внести изменения в ряд законов Украины относительно усовершенствования процедур оборонного планирования. Речь идет об усовершенствовании действий обороны с учетом опыта государств-членов НАТО и Евросоюза.

На повестке дня также законопроект №5014, который предусматривает предоставление получателем полного общего среднего образования права выбора вида оценки их результатов обучения (годовое оценивание, ГИА или ВНО).

Отмечается, что перечень рассмотрения законопроектов в повестке дня внеочередного заседания может дополняться.

Защита должников от коллекторов

Президент Владимир Зеленский 7 апреля подписал закон №4241, который предусматривает защиту заемщиков от коллекторов. Планируется, что в Украине создадут публичный реестр коллекторских компаний.

Этот реестр будет вести Национальный банк Украины. Все коллекторские компании, которые работают на территории страны, должны будут в нем зарегистрироваться.

Источник: Евгения Кравчук

Фото: Dreamstime

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