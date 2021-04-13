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Факти / Україна
Вікторія Гірко |

Україна ніколи не стане частиною “русского мира” – Кулеба

Україна ніколи не стане частиною “русского мира”. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Дмитрий Кулеба

– Стратегічно Росія повинна зрозуміти, що Україна належить до світу демократії, до західного світу. Тому Україна ніколи не стане частиною російського світу. Але нам потрібні заходи, які би стримували Росію і її агресивні наміри. Це може бути, як зазначив генсек НАТО, новий раунд санкцій або пряма підтримка і зміцнення української обороноспроможності – сказав міністр.

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Засідання комісії Україна – НАТО

13 квітня відбулося позачергове засідання комісії Україна – НАТО. Під час брифінгу генсекретар Альянсу Йенс Столтенберг заявив, що НАТО закликає РФ негайно припинити загострення на кордоні з Україною.

Також він зазначив, що Альянс чітко відстежує усе, що відбувається в районі проведення ООС на Донбасі, а також на ділянках російсько-українського кордону.

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