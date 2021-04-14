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Факты / Украина / Политика
Людмила Грубник |

Из-за агрессии РФ Укроборонпром готов удвоить производство техники и оружия

Из-за обострения ситуации на Востоке Украины и агрессивных действий Кремля предприятия, входящие в состав Укроборонпрома, готовы изготовить в два раза больше продукции, если будет такая необходимость.

Из-за агрессии РФ Укроборонпром готов удвоить производство техники и оружия

Об этом заявил генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев.

— Учитывая скопление войск страны-агрессора возле государственной границы Украины, концерн разработал и направил предприятиям-участникам план мер, направленных на усиление нашей обороноспособности, — отметил Юрий Гусев.

Объемы производства Укроборонпрома в 2020 году составили 30,2 млрд грн.

Однако потенциал государственных оборонных предприятий значительно больше.

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Обострение ситуации на Востоке Украины

В конце марта Россия начала стягивать войска возле восточной границы Украины.

Она делала это под видом проведения учений. Однако это привело к обострению в отношениях между Москвой и Киевом.

Подробнее о ситуации на Востоке Украины читайте на Фактах ICTV.

Источник: Укроборонпром

Фото: Укроборонпром

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