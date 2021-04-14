Из-за обострения ситуации на Востоке Украины и агрессивных действий Кремля предприятия, входящие в состав Укроборонпрома, готовы изготовить в два раза больше продукции, если будет такая необходимость.
Об этом заявил генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев.
— Учитывая скопление войск страны-агрессора возле государственной границы Украины, концерн разработал и направил предприятиям-участникам план мер, направленных на усиление нашей обороноспособности, — отметил Юрий Гусев.
Объемы производства Укроборонпрома в 2020 году составили 30,2 млрд грн.
Однако потенциал государственных оборонных предприятий значительно больше.
Обострение ситуации на Востоке Украины
В конце марта Россия начала стягивать войска возле восточной границы Украины.
Она делала это под видом проведения учений. Однако это привело к обострению в отношениях между Москвой и Киевом.
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Источник: Укроборонпром
Фото: Укроборонпром