Пока в руководстве НАТО нет консенсуса по поводу прямого ввода войск в Украину, однако ему следовало бы рассмотреть возможность постоянного присутствия военных на одном из украинских учебных полигонов.

Такое мнение высказал американский дипломат, экс-посол США в России, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.

— …Я рекомендовал рассмотреть возможность постоянного присутствия НАТО или США на украинском учебном полигоне, чтобы россияне каждый день могли видеть, что НАТО привержен безопасности Украины и ее будущей интеграции, — уточнил Александр Вершбоу.

При этом, по его словам, сейчас косвенная поддержка Украины западными партнерами более вероятна, чем прямой ввод войск.

— Администрация США может рассмотреть вопрос размещения реальных войск в Украине, но, я думаю, что она будет обеспокоена тем, что это приведет к расколу внутри НАТО, где, к сожалению, нет консенсуса в пользу прямого ввода войск, чтобы помочь Украине защитить себя, — добавил он.

Обострение ситуации на Востоке Украины

Из-за скопления Россией войск возле восточных границ Украине между Киевом и Москвой усилилось напряжение.

При этом западные страны и представители НАТО раскритиковали такие шаги РФ.

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Источник: Гордон

Фото: ООС