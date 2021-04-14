Через загострення ситуації на Сході України та агресивні дії Кремля підприємства, що входять до складу Укроборонпрому, готові виготовити удвічі більше продукції, якщо буде така потреба.

Про це заявив генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв.

– З огляду на стягування військ країни-агресора до державного кордону України, концерн розробив та надіслав підприємствам-учасникам план заходів, спрямованих на посилення нашої обороноздатності, – зазначив Юрій Гусєв.

Обсяги виробництва Укроборонпрому у 2020 році склали 30,2 млрд грн.

Однак потенціал державних оборонних підприємств значно більший.

Загострення ситуації на Сході України

Наприкінці березня Росія почала стягувати війська біля східного кордону України.

Вона робила це під виглядом проведення навчань. Однак це призвело до загострення у відносинах між Москвою та Києвом.

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Джерело: Укроборонпром

Фото: Укроборонпром