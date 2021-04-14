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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Юлія Захарченко |

Доллар падает, евро подорожал: курс валют в Украине 14 апреля

14 апреля курс валют в Украине немного изменился — доллар утратил свои позиции, однако евро подорожал.

Доллар падает, евро подорожал: курс валют в Украине 14 апреля

По состоянию на среду, 14 апреля 2021 года, Нацбанк установил курс доллара в Украине на уровне 28,01 грн/1$.

Доллар стоит дешевле по сравнению со вторником. 13 апреля курс американской валюты составлял 27,93 грн/1$, то есть на 8 копеек меньше.

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По состоянию на 14 апреля Нацбанк также установил курс евро на уровне 33,32 грн/1€. Валюта в настоящее время стоит на 5 копеек больше по сравнению со вторником 13 апреля.

Курс валют НБУ на 14 апреля 2021 года

  • $1 — 28,01 грн;
  • €1 — 33,32 грн;
  • 1 польский злотый — 7,30 грн;
  • 10 российских рублей — 3,62 грн.

Курс валют НБУ на 14 апреля 2021 в Украине

Каким будет курс валют в апреле

Весна в Украине началась с валютных колебаний. Например, в начале апреля доллар был на уровне 27,82 — 27,83 грн за единицу. Однако вскоре этот показатель начал то падать, то возрастать.

Экономист Александр Хмелевский отмечает, что в этом месяце не стоит ожидать значительных колебаний курса доллара в Украине. По его мнению, в настоящее время Украина имеет достаточные валютные резервы, чтобы предотвратить снижение курса гривны относительно других валют.

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