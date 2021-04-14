Курс валют НБУ на 14 квітня 2021 в Україні

14 квітня курс валют в Україні трохи змінився – долар втратив свої позиції, однак євро здорожчало.
Станом на середу, 14 квітня 2021 року, Нацбанк встановив курс долара в Україні на рівні 28,01 грн/1$.
Долар коштує дешевше проти вівторка. 13 квітня курс американської валюти становив 27,93 грн/1$, тобто на 8 копійок менше.
Станом на 14 квітня Нацбанк також встановив курс євро на рівні 33,32 грн/1€. Валюта нині коштує на 5 копійок більше проти вівторка 13 квітня.
Курс валют НБУ на 14 квітня 2021 року
- $1 – 28,01 грн;
- €1 – 33,32 грн;
- 1 польський злотий – 7,30 грн;
- 10 російських рублів – 3,62 грн.
Яким буде курс валют у квітні
Весна в Україні почалася з валютних коливань. Наприклад, на початку квітня долар був на рівні 27,82 – 27,83 грн за одиницю. Однак незабаром цей показник почав то падати, то зростати.
Економіст Олександр Хмелевський зазначає, що в цьому місяці не варто очікувати значних коливань курсу долара в Україні. На його думку, нині Україна має достатні валютні резерви, щоб запобігти зниженню курсу гривні щодо інших валют.