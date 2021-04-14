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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Юлія Захарченко |

Долар падає, євро здорожчав: курс валют в Україні 14 квітня

14 квітня курс валют в Україні трохи змінився – долар втратив свої позиції, однак євро здорожчало.

Долар падає, євро здорожчав: курс валют в Україні 14 квітня

Станом на середу, 14 квітня 2021 року, Нацбанк встановив курс долара в Україні на рівні 28,01 грн/1$.

Долар коштує дешевше проти вівторка. 13 квітня курс американської валюти становив 27,93 грн/1$, тобто на 8 копійок менше.

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Станом на 14 квітня Нацбанк також встановив курс євро на рівні 33,32 грн/1€. Валюта нині коштує на 5 копійок більше проти вівторка 13 квітня.

Курс валют НБУ на 14 квітня 2021 року

  • $1 – 28,01 грн;
  • €1 – 33,32 грн;
  • 1 польський злотий – 7,30 грн;
  • 10 російських рублів – 3,62 грн.

Курс валют НБУ на 14 квітня 2021 в Україні

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Весна в Україні почалася з валютних коливань. Наприклад, на початку квітня долар був на рівні 27,82 – 27,83 грн за одиницю. Однак незабаром цей показник почав то падати, то зростати.

Економіст Олександр Хмелевський зазначає, що в цьому місяці не варто очікувати значних коливань курсу долара в Україні. На його думку, нині Україна має достатні валютні резерви, щоб запобігти зниженню курсу гривні щодо інших валют.

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