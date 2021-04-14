J.P. Morgan прогнозирует рост ВВП Украины на 5,6% в 2021 году

Аналитики J.P. Morgan прогнозируют рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на 5,6%. Также они ожидают повышения учетной ставки до 7%.

По мнению аналитиков, в 2021 году рост превысит 5% в основном за счет внутренних факторов. Однако оно еще будет поддерживаться и внешним спросом.

— В меру восстановления европейской и мировой экономики во второй половине 2021 года украинский экспорт должен увеличиться в объеме и способствовать росту, — заявили они.

Также эксперты отметили хорошие показатели четвертого квартала 2020 года и сильный рост розничных продаж, что подтверждает мнение, что потребление будет важным драйвером роста и в этом году.

J.P. Morgan отметили, что серьезное сокращение инвестиций и запасов — это основные негативные факторы снижения ВВП на 4% в 2020 году.

Но аналитики уверяют, что в 2021 году ситуация в этих сферах значительно улучшится. В частности, они ожидают отскока инвестиций почти на 30% после спада более чем на 24% в прошлом году и выход на докризисный уровень.

По их мнению, пополнения запасов придаст значительный дополнительный импульс росту.

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Также аналитики ожидают роста инфляции до около 9% к третьему кварталу 2021 года и увеличение НБУ учетной ставки до 7% на ближайшем заседании.

ВВП Украины в 2020 году упал на 4%

В 2020 году ВВП Украины упал на 4% после четырех лет роста.

Номинальный ВВП составил 4 194,1 млрд грн, а в расчете на одного человека — 100,47 тыс. грн.