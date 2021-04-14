J.P. Morgan прогнозує зростання ВВП України на 5,6% у 2021 році

Аналітики J.P. Morgan прогнозують зростання валового внутрішнього продукту України у 2021 році на 5,6%. Також вони очікують підвищення облікової ставки до 7%.

На думку аналітиків, в 2021-му зростання перевищить 5% в основному за рахунок внутрішніх чинників. Однак воно ще підтримуватиметься й зовнішнім попитом.

– У міру відновлення європейської та світової економіки в другій половині 2021 року український експорт повинен збільшитися в обсязі і сприяти зростанню, – заявили вони.

Також експерти відмітили хороші показники четвертого кварталу 2020 року і сильне зростання роздрібних продажів, що підтверджує думку, що споживання буде важливим драйвером зростання і в цьому році.

J.P. Morgan зазначили, що серйозне скорочення інвестицій та запасів – це основні негативні фактори зниження ВВП на 4% в 2020-му.

Але аналітики запевняють, що у 2021 році ситуація у цих сферах значно покращиться. Зокрема, вони очікують відскоку інвестицій майже на 30% після спаду більш ніж на 24% торік і вихід на докризовий рівень.

На їхню думку, поповнення запасів додасть значний додатковий імпульс зростанню.

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Також аналітики очікують росту інфляції до близько 9% до третього кварталу 2021 року та збільшення НБУ облікової ставки до 7% на найближчому засіданні.

ВВП України в 2020 році впав на 4%

В 2020 році ВВП України впав на 4% після чотирьох років зростання.

Номінальний ВВП склав 4 194,1 млрд грн, а з розрахунку на одну особу – 100,47 тис. грн.